سبيريت إيرلاينز تستعد لوقف عملياتها

قال مصدران مطلعان لرويترز في ​وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن ‌شركة ​الطيران منخفض التكلفة سبيريت إيرلاينز التي أعلنت إفلاسها تستعد لوقف عملياتها صباح اليوم السبت .

وقال أحد المصدرين إن اجتماع مجلس إدارة سبيريت انتهى دون التوصل إلى ⁠اتفاق لإنقاذ الشركة. وسيؤدي انهيار سبيريت إلى فقدان آلاف الوظائف، لتصبح بذلك أول شركة طيران تفشل جزئيا بسبب زيادة أسعار وقود الطائرات خلال ‌حرب إيران المستمرة منذ شهرين.

كما يشكل ذلك ضربة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان اقترح تخصيص 500 ‌مليون دولار لإنقاذ سبيريت رغم معارضة بعض ‌أقرب مستشاريه وكثير من الجمهوريين في الكونجرس.

ولم ‌تتعرض أي شركة طيران ‌أميركية بحجم سبيريت للتصفية منذ عقدين، إذ كانت تستحوذ في مرحلة ​ما على ‌خمسة بالمئة من ​الرحلات الجوية في الولايات المتحدة.

وقال ​وزير ⁠النقل شون ⁠دافي لرويترز إنه حاول إقناع عدد من شركات الطيران بشراء سبيريت لكنه لم يجد من يرغب ⁠في ذلك.

وأضاف "ما الذي يمكن أن يشتريه أحدهم؟... إذا لم يرغب أحد آخر في شرائها، فلماذا نشتريها نحن؟".

وأعلنت شركات يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز وفرونتير إيرلاينز وجيت بلو أمس الجمعة أنها تستعد ​لتقديم الدعم لعملاء سبيريت.