أسعار النفط تتراجع بعد تسليم إيران مقترحها المعدل في المفاوضات

أفادت وكالة بلومبرغ، اليوم الجمعة، بأن أسعار النفط تراجعت مقلّصة مكاسبها الأسبوعية في لندن ونيويورك، بعد صدور تقارير عن تقديم إيران مقترحها المعدل في مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة.

وانخفضت عقود خام برنت تسليم يوليو بنحو 0.2% لتصل إلى حوالي 110 دولارات للبرميل في لندن.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط، الذي شهد تداولات أقل، بنسبة 2.1% ليصل إلى نحو 103 دولارات للبرميل.