أيهما أوفر: حجز الغرف من الفندق أم عبر المنصات الإلكترونية الوسيطة؟

تتحمل الفنادق عند حجز المتعاملين للغرف عبر المواقع الوسيطة عمولات مرتفعة تتراوح غالباً بين 15 و25% وقد تصل إلى 30% في بعض الحالات، بينما لا تتجاوز تكلفة الحجز المباشر من الموقع الشبكي للفندق نفسه نحو 4 إلى 4.5% فقط، وهو ما يدفع الفنادق لتقديم حوافز واضحة لتشجيع المتعاملين على الحجز المباشر مثل الخصومات الخاصة والمزايا الإضافية، وفقاً لموقع "سمارتر ترافل" المتخصص بأخبار السياحة والسفر.

وبحسب "سمارتر ترافل"، يشهد قطاع حجوزات الفنادق حالة من التشعب الكبير بسبب تعدد منصات الحجز وتنافسها المباشر، مثل "بوكينغ دوت كوم"، و"إكسبيديا"، وغيرها إلى جانب مواقع الفنادق الرسمية مثل ماريوت وهيلتون وغيرها من سلاسل الضيافة العالمية، حيث تدعي جميعها أنها تقدم أفضل سعر، لكن الأفضلية الحقيقية تعتمد على توقيت الحجز ونوع الرحلة والهدف منها وليس على منصة واحدة بعينها.

ووفقاً بيانات بحثية صادرة عن "سكفت ريسيرش"، فقد بلغت قيمة الحجوزات الفندقية عبر وكالات السفر الإلكترونية عالمياً في عام 2024 نحو 266 مليار دولار، مقابل 262 مليار دولار عبر القنوات المباشرة لمواقع الفنادق، وهو ما يعكس تقارباً واضحاً في الحصة بين الطرفين، مع استمرار المنافسة الشديدة بينهما، كما تشير توقعات "سكفت" إلى أن الحجوزات المباشرة قد تتقدم بحلول عام 2030 لتصل إلى أكثر من 400 مليار دولار مقارنة بنحو 333 مليار دولار للمنصات الوسيطة، في إشارة إلى التحول التدريجي الذي تقوده سلاسل الفنادق لتعزيز الحجز المباشر عبر تحسين أنظمتها الرقمية وبرامج الولاء.

لذلك، من المهم للمتعامل أن يعتمد قاعدة بسيطة لكنها دقيقة، وهي لا تحجز مباشرة من أول منصة تراها، بل قارن دائماً بين موقع الفندق الرسمي وبين مواقع وكالات الحجز الالكترونية لأن الفارق قد لا يكون في السعر فقط بل في المزايا مثل الإفطار المجاني أو تسجيل الخروج المتأخر أو ترقية الغرف.

في المقابل، تبقى منصات الحجز الإلكترونية أداة قوية جداً في مرحلة البحث لأنها توفر مقارنة شاملة وسريعة بين عشرات الفنادق في مدينة واحدة مع تقييمات المستخدمين وخيارات التصفية حسب السعر والموقع، كما أنها أحياناً تقدم حزم سفر تشمل الطيران والفندق معاً بأسعار قد تكون أقل من الحجز المنفصل.

أما من ناحية القيمة الإضافية، فإن الحجز المباشر عبر مواقع الفنادق يصبح أكثر جدوى عندما يكون المسافر عضواً في برامج الولاء حيث يمكن الحصول على نقاط، وترقيات محتملة، ومزايا خدمة أفضل، وهو ما لا توفره غالباً منصات الحجز الوسيطة.

بناءً على ذلك، فإن النصيحة الدقيقة للمسافر هي ألا يعتمد على قناة واحدة، بل يستخدم منصات الكترونية متخصصة، ثم يعود مباشرة إلى موقع الفندق الرسمي للتحقق من السعر النهائي والمزايا، لأن السوق ديناميكي والأسعار تتغير باستمرار.