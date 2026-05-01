شركة طيران تحظر تصوير طاقمها دون إذن.. وعقوبات تصل إلى إنزال الركاب ومنعهم من السفر

أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية عن تحديث شروط النقل الخاصة بها، لتشمل حظراً صريحاً على تصوير أو تسجيل أفراد طاقم الضيافة دون الحصول على موافقتهم المسبقة، ويأتي ذلك في خطوة تعكس تشديد معايير الخصوصية على متن الطائرات.

وبحسب التعديلات الجديدة، التي أدرجت ضمن بند "السلوك غير المقبول"، يحق للشركة اتخاذ إجراءات فورية بحق أي راكب يقوم بتصوير أو بث مباشر أو التقاط صور لطاقم الطائرة أو موظفي الشركة دون إذن.

وتشمل هذه الإجراءات إيقاف هذا السلوك أثناء الرحلة، أو اتخاذ تدابير إضافية عند الهبوط، مثل إنزال الراكب من الطائرة أو منعه من استكمال الرحلة، بل وقد يصل الأمر إلى إبلاغ السلطات المختصة لاتخاذ إجراءات قانونية.

وتنص السياسة على أن الشركة "قد تتخذ أي إجراءات تراها معقولة لمنع استمرار هذا السلوك"، في إشارة إلى منح الطاقم صلاحيات واسعة للتعامل مع مثل هذه الحالات داخل المقصورة.