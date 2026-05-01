أرباح ومبيعات "أبل" تتجاوز التوقعات بفضل أجهزة "ماك "

أعلنت "أبل" عن نتائج فاقت توقعات "وول ستريت" وسط حماس العملاء لشراء طراز جديد من أجهزة ماك بوك.

وذكرت "أبل" إن المبيعات والأرباح بلغت 111.18 مليار دولار و2.01 دولار للسهم الواحد للربع المالي الذي ⁠انتهى في 28 مارس الماضي متجاوزة توقعات ‌المحللين عند 109.66 مليار ⁠دولار و1.95 دولار للسهم وفقاً لمجموعة ​بورصات لندن.

وبلغت ⁠مبيعات آيفون، الذي لا يزال المنتج ⁠الأكثر مبيعاً للشركة بعد ما يقرب من 20 ⁠عاماً من طرحه، 56.99 مليار دولار أي أقل قليلاً من التقديرات البالغة ⁠57.21 مليار ​دولار وفقاً ⁠لبيانات مجموعة بورصات لندن بعد أكبر عملية تجديد لتشكيلة المنتجات منذ آيفون إكس في عام 2017.