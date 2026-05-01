الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع مدفوعة بأرباح الشركات

ارتفعت ⁠الأسهم الأميركية عند الإغلاق، اليوم، وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسب شهرية لهما منذ سنوات، بفضل الأرباح القوية للشركات.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند ⁠بورز 500 إلى 74.29 نقطة، أو 1.04 بالمئة، ليغلق عند 7210.24 نقطة، وصعد ناسداك المجمع 223.15 نقطة، أو 0.90 ​بالمئة، إلى 24890.36 نقطة، وصعد داو ⁠جونز الصناعي 796.27 نقطة، أو 1.63 بالمئة، إلى 49658.08 نقطة.