الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع مدفوعة بأرباح الشركات
ارتفعت الأسهم الأميركية عند الإغلاق، اليوم، وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر مكاسب شهرية لهما منذ سنوات، بفضل الأرباح القوية للشركات.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى 74.29 نقطة، أو 1.04 بالمئة، ليغلق عند 7210.24 نقطة، وصعد ناسداك المجمع 223.15 نقطة، أو 0.90 بالمئة، إلى 24890.36 نقطة، وصعد داو جونز الصناعي 796.27 نقطة، أو 1.63 بالمئة، إلى 49658.08 نقطة.
