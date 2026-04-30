الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر وسط تراجع الدولار

تعافت أسعار ​الذهب، اليوم، بعد أن ‌سجلت ​في اليوم السابق أدنى مستوى لها في شهر.

وجاء التعافي مدعوما بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى ⁠المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية ‌0.6 بالمئة إلى 4566.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش ‌بعد أن انخفض إلى أدنى ‌مستوى له منذ 31 مارس في ‌الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب ​تسليم يونيو ‌حزيران ​0.4 بالمئة إلى 4578.50 دولار.

وتراجع ⁠الدولار، مما يجعل الذهب المسعّر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وتداول ​خام ⁠برنت ⁠فوق 119 دولارا للبرميل، إذ زاد الجمود في المفاوضات بين ⁠الولايات المتحدة وإيران من قلق المستثمرين بشأن استمرار الاضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط لفترة أطول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ‌الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى ​72.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1911 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى ​1470.40 دولار.