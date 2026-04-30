الذهب يتعافى من أدنى مستوى له في شهر وسط تراجع الدولار
تعافت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن سجلت في اليوم السابق أدنى مستوى لها في شهر.
وجاء التعافي مدعوما بضعف الدولار، وذلك رغم صعود أسعار النفط الذي أبقى المخاوف قائمة بشأن التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4566.73 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 31 مارس في الجلسة السابقة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو حزيران 0.4 بالمئة إلى 4578.50 دولار.
وتراجع الدولار، مما يجعل الذهب المسعّر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وتداول خام برنت فوق 119 دولارا للبرميل، إذ زاد الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من قلق المستثمرين بشأن استمرار الاضطرابات في إمدادات الشرق الأوسط لفترة أطول.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية إلى 72.18 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1911 دولارا، وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1470.40 دولار.
