الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها من دون تغيير، موافقاً توقعات الأسواق، وسط ترقب لتداعيات حرب إيران على التضخم والنمو في الولايات المتحدة.

وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند نطاق 3.5% و3.75% من دون تغيير، للاجتماع الثالث خلال العام الحالي، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بتداعيات الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط على الأسعار.