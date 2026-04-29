لجنة بالشيوخ الأميركي توافق على تعيين وورش رئيساً لمجلس الاحتياط الفيدرالي

وافقت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، على تعيين كيفن وورش رئيساً لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) خلفا لجيروم باول، الذي يتعرض لانتقادات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسبب رفضه تسريع وتيرة خفض أسعار الفائدة الرئيسية وفقاً لرغبة ترامب.

جاء التصويت لصالح وورش بنتيجة 13 صوتاً مقابل 11، حيث صوت جميع أعضاء اللجنة الجمهوريين لصالح التعيين، بينما عارضه جميع الأعضاء الديمقراطيين.

وفي حين كان وورش مسؤولاً رفيع المستوى في مجلس الاحتياط الفيدرالي في السابق، فإنه كان من أشد منتقدي المجلس وقيادة باول له، وقد وصف ارتفاع التضخم إلى 9.1% في عام 2022 بأنه أكبر خطأ سياسي ارتكبه البنك المركزي الأميركي خلال أربعة عقود. ومن المرجح ألا يتم تصويت مجلس الشيوخ ككل على تعيينه حتى الشهر المقبل، ولكن قد يتم تثبيته قبل انتهاء ولاية باول كرئيس للمجلس في 15 مايو.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا ورئيس اللجنة تيم سكوت إن وورش "خبيرٌ في المعارك"، مضيفاً: "من الأهمية بمكان أن نكسر قيود سياسات جو بايدن (الرئيس الأميركي السابق) الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر في جميع أنحاء البلاد".

في المقابل انتقدت السيناتور الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارين لجنة الخدمات المصرفية لتصويتها لصالح تعيين وورش.

وقالت إن هذا "سيقرب ترامب خطوة أخرى من إتمام محاولته غير القانونية للسيطرة على مجلس الاحتياط الفيدرالي وتحفيز الاقتصاد بشكل مصطنع"، مشيرة إلى مساعي ترامب لإقالة ليزا كوك، المحافظ بمجلس الاحتياط، والتحقيق مع باول رئيس المجلس.