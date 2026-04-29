ترامب التقي بمسؤولي شركات طاقة لمناقشة قضايا الإنتاج والحصار المفروض على إيران

قال مسؤول في ​البيت الأبيض اليوم الأربعاء إن الرئيس الاميركي دونالد ‌ترامب ​التقى أمس بكبار المسؤولين في شركة شيفرون وشركات طاقة أخرى لمناقشة مجموعة من الموضوعات، مثل إنتاج النفط الأميركي وعقود النفط الآجلة والشحن والغاز الطبيعي وخطوات لمواصلة الحصار المفروض على إيران لأشهر إذا لزم الأمر.

وقال المتحدث باسم شيفرون إن الرئيس التنفيذي للشركة مايك ويرث حضر الاجتماع لمناقشة أسواق النفط العالمية، التي عصفت بها الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وكان موقع أكسيوس أول ‌من أورد أن الاجتماع حضره وزير الخزانة سكوت بيسنت، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي ‌وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر ‌صهر ترامب.

وقال المسؤول في البيت الأبيض إن ترامب يجتمع بانتظام مع مسؤولي شركات الطاقة التنفيذيين لسماع آرائهم بشأن أسواق الطاقة المحلية والعالمية.