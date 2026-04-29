الخدمة المدنية الكويتي يعلن عودة الدوام الرسمي الكامل بالجهات الحكومية اعتباراً من الأحد

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي عن عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد في كافة الجهات الحكومية وبقوة العمل الكاملة.

وقال في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه سيتم المباشرة في إجراءات رفع نسبة العاملين بالجهات الحكومية إلى 100% اعتباراً من، الأحد المقبل، مع عودة مع عودة ساعات العمل الطبيعية دون تخفيض، واستئناف العمل بالفترة المسائية.

ويأتي التعميم بناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 أبريل 2026.