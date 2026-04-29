النفط يواصل الارتفاع والذهب يحافظ على استقراره

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، مواصلة موجة الصعود التي بدأت قبل عدة أيام، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب وسط تعاملات متقلبة.

وفي أسواق النفط، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنحو 52 سنتا أو 0.47% لتسجل 111.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش، فيما بلغت عقود يوليو الأكثر نشاطا 104.84 دولار بارتفاع 0.4%.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يونيو 57 سنتا أو 0.57% إلى 100.50 دولار للبرميل.

وفي المقابل، استقرت أسعار الذهب مع ميل طفيف للصعود، إذ ارتفع في المعاملات الفورية 0.1% إلى 4597.07 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:43 بتوقيت غرينتش، بعد أن هبط في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى له منذ 2 أبريل.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4610.20 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% إلى 73.64 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.4% إلى 1930 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.4% إلى 1453.91 دولار.