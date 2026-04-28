الكويت: تشديد العقوبات على مكاتب السفر وشركات الطيران وإلزامها باسترجاع الحجوزات

قالت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الشكاوى والتحكيم عقدت اجتماعها السادس لعام 2026، وذلك للنظر في الشكاوى المقدمة من قبل جمهور المسافرين والمخالفات التي تم رصدها من قبل مفتشين سوق النقل الجوي تجاه مكاتب السياحة والسفر وشركات الطيران العاملة في دولة الكويت. وأوضحت أن اللجنة فرضت عقوبات مشددة على المخالفين من أشخاص سوق النقل الجوي مع إلزامهم بالالتزام الكامل بتطبيق التعميم بشأن استرجاع حجوزات التذاكر والفنادق خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل وذلك حفاظاً على حقوق المسافرين.

وصرح حمد العراده مقرر اللجنة أنه تم مناقشة الشكاوى والمخالفات المحالة إلى اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وذلك لمخالفتهم القوانين والتعاميم الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني والخاصة بسوق النقل الجوي واتخاذ القرار المناسب لكل حاله على حدة بالإضافة إلى نتائج الجولات التفتيشية على سوق النقل الجوي للتأكد من إجراءات أشخاص السوق.

وقد أسفر الاجتماع على إنزال العقوبات بحق المخالفين من أشخاص السوق للقوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة من الهيئة، وجاري استكمال باقي الشكاوى المحالة للجنة في الاجتماعات الدورية القادمة.

وأفاد العراده بأن رئيس اللجنة شدد على ضرورة التزام أشخاص السوق بتطبيق كافة القوانين واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة في تنظيم عمل سوق النقل الجوي في دولة الكويت، مشدداً على عدم التهاون في هذا الأمر والحفاظ على حقوق المسافرين والتأكيد على تشديد العقوبة على أشخاص السوق في عدم التقيد بتطبيق التعميم رقم (2026/12) بشأن استرجاع حجوزات التذاكر والفنادق وتغليظ العقوبة على المخالفين، وأيضا نوه على ضرورة تعاون أغلبية أشخاص السوق مع المسافرين في الوقت الراهن بشأن استرجاع حجوزات التذاكر والفنادق.