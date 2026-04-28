الاتحاد الدولي للنقل الجوي قلق من نقص وقود الطائرات في الصيف
قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" ويلي والش إن أزمة وقود الطائرات الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لم تصل بعد إلى الحجم الذي أحدثته جائحة كوفيد-19، لكن حدوث نقص خلال ذروة موسم الصيف في نصف الكرة الشمالي يثير القلق.
وأضاف لرويترز اليوم الثلاثاء أن الطلب ظل قويا في جميع أنحاء العالم، لكن نقص وقود الطائرات ربما يؤثر على آسيا أولا ثم أوروبا قبل إفريقيا وأميركا اللاتينية مع احتمال إلغاء بعض الرحلات الجوية في حالة توزيع الوقود بنظام الحصص.
