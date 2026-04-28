الاتحاد الدولي للنقل الجوي قلق من نقص وقود الطائرات في الصيف

قال رئيس ‌الاتحاد ​الدولي للنقل الجوي "إياتا" ويلي والش إن أزمة وقود الطائرات الناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران لم تصل بعد إلى ‌الحجم الذي أحدثته جائحة كوفيد-19، لكن حدوث ‌نقص خلال ذروة ‌موسم الصيف في ‌نصف الكرة ‌الشمالي يثير القلق.

وأضاف لرويترز ​اليوم الثلاثاء ‌أن ​الطلب ظل قويا في جميع أنحاء العالم، ​لكن نقص وقود الطائرات ربما يؤثر على آسيا أولا ثم أوروبا قبل إفريقيا وأميركا اللاتينية مع احتمال إلغاء بعض ‌الرحلات الجوية في حالة توزيع ​الوقود بنظام الحصص.