ارتفاع الدولار الأميركي أمام اليوان الصيني في تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار الأميركي أمام اليوان الصيني في تعاملات، اليوم، بمقدار 10 بيب إلى 6.8589 يوان لكل دولار مقابل 6.8579 يوان لكل دولار يوم الاثنين .

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول بسوق الصرف الأجنبي الفورية، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.