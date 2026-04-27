انخفاض أسعار "المعدن الأصفر" أمام ارتفاع الدولار وزيادة مخاوف التضخم

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، متأثرة بارتفاع ​الدولار، في حين أدت زيادة أسعار النفط ‌إلى تزايد ​المخاوف من التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، في ظل تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 00:59 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4694.26 دولار للأوقية (الأونصة).

وخلال ⁠الأسبوع الماضي، خسر المعدن النفيس 2.5 بالمئة لينهي سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.9 بالمئة إلى 4697.60 دولار.

وارتفعت أسعار النفط، وزاد الدولار على نحو طفيف وتراجعت العقود الآجلة ⁠للأسهم الأمريكية، إذ أدى تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى إطالة أمد الاضطراب في صادرات الطاقة في الشرق الأوسط، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق وقلق صانعي القرار قبل أسبوع حافل باجتماعات ‌البنوك المركزية.

ويترقب المستثمرون الآن قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة ​يوم الأربعاء بعد اجتماعه الذي يستمر يومين. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 75.48 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2005.15 دولار، وتراجع البلاديوم ​0.3 بالمئة إلى 1492.22 ‌دولار.