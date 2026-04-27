النفط يواصل الصعود بارتفاع بنحو 2%

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الاثنين، إذ ​ارتفعت بنسبة تقارب 2 بالمئة في ظل تعثر محادثات السلام ‌بين ​الولايات المتحدة وإيران، في حين ظل مرور الشحنات عبر مضيق هرمز محدودا، الأمر الذي يبقى إمدادات النفط العالمية قليلة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.16 دولار، أو 2.05 بالمئة إلى 107.49 دولار للبرميل ⁠وهو أعلى مستوى منذ السابع من أبريل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 96.17 دولار للبرميل، بارتفاع 1.77 دولار، أو 1.88 بالمئة. وفي الأسبوع الماضي، ارتفع خام برنت وخام ‌غرب تكساس الوسيط بنحو 17 بالمئة و13 بالمئة على التوالي، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ بدء الحرب.

ورفعت جولدمان ساكس توقعاتها لأسعار النفط للربع الرابع إلى 90 دولارا للبرميل لخام برنت و83 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط، مشيرة إلى انخفاض الإنتاج من ‌الشرق الأوسط.

وقال محللو جولدمان ساكس برئاسة دان سترويفن في مذكرة صدرت ​في 26 أبريل نيسان "المخاطر الاقتصادية أكبر مما تشير إليه توقعاتنا الأساسية للنفط الخام وحدها، وذلك بسبب المخاطر الصعودية الصافية لأسعار النفط، وارتفاع أسعار المنتجات المكررة على نحو غير معتاد ومخاطر نقص ​المنتجات، والحجم غير المسبوق ‌للصدمة".