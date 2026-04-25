«غوغل» تعتزم استثمار 40 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «غوغل» عزمها استثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق لتحالف طويل الأمد بين الشركتين الأميركيتين. ويأتي هذا الاستثمار في إطار شراكة تستخدم فيها «أنثروبيك» شرائح «غوغل» وخدماتها للحوسبة السحابية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، عن ممثل «أنثروبيك»، تأكيده أن الاتفاقية تتضمن استثمارا أوليا بقيمة 10 مليارات دولار من «غوغل»، بينما يعتمد ضخ المبلغ الباقي وقدره 30 مليار دولار على الأداء وتحقيق الأهداف.

وجاء هذا الإعلان بعد أيام قليلة من كشف «أمازون» عن خطة لتعزيز تعاونها مع «أنثروبيك» باستثمار جديد قدره خمسة مليارات دولار، بالإضافة إلى 20 مليار دولار أخرى في حال تحقيق أهداف الأداء.

من جانبها، أعلنت «أنثروبيك» أنها التزمت بإنفاق أكثر من 100 مليار دولار على خدمات «أمازون» للحوسبة السحابية لدعم الذكاء الاصطناعي خلال العقد القادم.

وتعد «أنثروبيك» من بين الشركات المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي تنفق عشرات المليارات من الدولارات على البنى التحتية للحوسبة في سعيها لتكون رائدة في هذه التقنية.

وكشفت «أنثروبيك» في أوائل أبريل الجاري، أنها ضاعفت إيراداتها السنوية ثلاث مرات لتتجاوز 30 مليار دولار، متفوقة بذلك على شركة «أوبن آيه آي» للمرة الأولى.

وزار الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، داريو أمودي، البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، حيث ساد جو ودي بين الطرفين، وفق التصريحات، بعد رفض الشركة منح البنتاغون حق الاستخدام غير المشروط لنماذجها للذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت «أنثروبيك» عن «ميثوس»، أحدث نماذجها للذكاء الاصطناعي الذي امتنعت عن طرحه بسبب مخاطره المحتملة على الأمن السيبراني وخشية استخدامه من قبل القراصنة الإلكترونيين.