الذهب عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

تراجعت أسعار الذهب ​إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع حيث انخفض في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4697.06 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 13 أبريل.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة إلى 4663.69 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 4724 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 75.55 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 3.2 بالمئة إلى 2008.22 دولار، بعد أن سجل كلاهما أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع في وقت ​سابق. وانخفض البلاديوم خمسة بالمئة إلى 1465.23 ‌دولار.