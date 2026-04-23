الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها اليومية إلى الإمارات وسورية

أعلنت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها اليومية إلى كل من الإمارات وسورية، ضمن خططها لتعزيز شبكة وجهاتها الإقليمية.

وأوضحت الشركة أن الرحلات اليومية إلى مدينتي دبي والشارقة ستستأنف اعتباراً من 23 أبريل، فيما ستستأنف الرحلات إلى العاصمة السورية دمشق ابتداءً من الأول من مايو.

وقالت في بيان صحافي: "تعدّ هذه الاستئنافات ضمن جهود الخطوط الجوية القطرية الرامية إلى استعادة جداول رحلاتها الجوية العالمية بشكل تدريجي. حيث تأتي عقب ما ورد في إعلان الخطوط الجوية القطرية في منتصف أبريل، حول توسيع نطاق رحلاتها الجوية اعتباراً من 16 يونيو 2026 ليصل إلى أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست".