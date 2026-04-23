سورية تُطلق سوقاً للعملات والذهب لأول مرة منذ 70 عاماً

أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، اليوم الخميس، إحداث «سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب»، كخطوة محورية في مسار تطوير السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لاستراتيجية المصرف، ولا سيما الركيزة الثانية المتمثلة في تحقيق سوق صرف متوازن وشفاف، استناداً إلى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 189 لعام 2025.

وأضاف أن الهدف من هذه السوق الإلكترونية، التي تُطلق لأول مرة في سورية وفق المعايير الدولية، هو تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحدّ من التشوهات، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وآنية.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية من خلال توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يدعم ثقة المتعاملين، ويحدّ من المضاربات غير المنظمة، ويسهم في الحد من السوق السوداء والأسواق الموازية، وذلك لأول مرة منذ أكثر من سبعين عاماً.

وأوضح الحصرية أن السوق ستدار عبر منصة تُحدَّث وفق المعايير الدولية، وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه المعايير، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويعزز كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، ويدعم أهداف الاستقرار النقدي.

وأكد أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مشدداً على التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.