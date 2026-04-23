"لوفتهانزا" تلغي 20 ألف رحلة مع ارتفاع أسعار الوقود

ألغت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية 20 ألف رحلة جوية قصيرة المدى حتى نهاية أكتوبر، في ظلّ ارتفاع أسعار وقود الطائرات واحتمالية حدوث نقص في أوروبا.

وأعلنت الشركة إلغاء أول 120 رحلة يومية، على أن يسري القرار حتى نهاية مايو، وأشارت المجموعة، التي تضمّ إلى جانب لوفتهانزا، الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وشركات طيران أخرى، إلى أن الرحلات الملغاة ستوفر حوالي 40 ألف طن متري من الوقود.

وتقوم شركات الطيران حول العالم بتقليص جداول رحلاتها التي كانت مربحة في ظلّ انخفاض تكاليف الوقود، ولكنها أصبحت الآن غير مربحة بعد أن تضاعف متوسط ​​سعر وقود الطائرات تقريبًا منذ بداية الحرب الأميركية ـ الإيرانية.