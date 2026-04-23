استقرار أسعار الذهب وسط ترقب تطورات المحادثات بين أميركا وإيران

ظلت أسعار الذهب مستقرة إلى ​حد كبير وسط تداولات متقلبة، اليوم، ‌إذ ​ينتظر المستثمرون وضوح مسار محادثات السلام المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب توتر جديد بين البلدين.

بحلول الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى ⁠4744.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.2 بالمئة إلى 4762.20 دولار.

وارتفعت أسهم وول ستريت أمس الأربعاء عقب إعلان ترامب ​من ⁠جانب واحد تمديد ⁠وقف إطلاق النار في الحرب مع إيران، واستأنف النفط صعوده بعد أن تحدت إيران الهدنة الهشة ⁠باحتجاز سفينتي الشحن في مضيق هرمز.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد، سينتظر مجلس الاحتياطي الاتحادي ستة أشهر على الأقل قبل أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام إذ تزيد صدمات ‌الطاقة الناجمة عن الحرب التضخم المرتفع بالفعل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​كسبت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 78.06 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.3 بالمئة إلى 2080.35 دولار، وزاد سعر البلاديوم 0.4 ​بالمئة إلى 1553.01 دولار.