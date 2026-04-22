مرسيدس تستدعي أكثر من 9 آلاف سيارة "جي كلاس" عالميا

أعلنت شركة "مرسيدس-بنز" الألمانية للسيارات استدعاء أكثر من 9 آلاف سيارة من طراز "جي كلاس" على مستوى العالم.

وذكرت بيانات منشورة في قاعدة بيانات الهيئة الألمانية للنقل أن نحو 551 سيارة في ألمانيا قد تكون متأثرة، مرجعة السبب إلى "مسامير عجلات معيبة".

وأوضحت الشركة أنها رصدت أن مسامير العجلات في بعض سيارات الفئة 465 ذات الدفع الكهربائي بالكامل قد لا تفي بالمتطلبات.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن ذلك "قد يؤدي إلى ارتخاء تثبيت مسامير العجلات ومع مرور الوقت قد ينفصل اتصال العجلة أثناء التشغيل، ما قد يؤثر على ثبات السيارة".

وأشار بيان الاستدعاء إلى "خطر فقدان السيطرة على السيارة".

ولمعالجة المشكلة، سيتم استبدال مسامير العجلات في السيارات المتأثرة، على أن تستغرق مدة الإصلاح في الورشة نحو نصف ساعة، وفقا لما ذكره متحدث مرسيدس.

وتعد "جي كلاس" من سيارات الطرق الوعرة، وتندرج ضمن الفئة العليا لدى مجموعة مرسيدس، أي ضمن السيارات مرتفعة التكلفة.