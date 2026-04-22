النفط ينخفض عقب تمديد وقف إطلاق النار

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بنحو دولار في بداية التعاملات في آسيا، إذ يقيم المستثمرون آفاق محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب تمديد واشنطن لوقف إطلاق النار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتاً، أو 0.2 بالمئة، إلى 98.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0039 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست 99.38 دولار في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 89.39 دولار، بعد أن ارتفعت إلى 90.71 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، قبل ساعات فقط من انتهائه، للسماح بمواصلة المحادثات الرامية لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف وعصفت بالاقتصاد العالمي.

وبدا إعلان ترامب أحادي الجانب، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت إيران، أو إسرائيل حليفة واشنطن، ستوافقان على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أسبوعين.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في نيسان سكيوريتيز إنفستمنت "مع استمرار عدم وضوح نتائج المحادثات وإغلاق مضيق هرمز، تفتقر السوق إلى اتجاه واضح".

وأضاف "ما لم يستأنف القتال، فمن المرجح أن تظل الأسعار قريبة من المستويات الحالية في الوقت الراهن".

وقال ترامب أيضاً إن حصار البحرية الأميركية لموانئ إيران وسواحلها سيستمر، وهو ما وصفه قادة طهران بأنه عمل حربي.

ولم يصدر تعليق بعد من كبار القادة الإيرانيين، لكن وكالة تسنيم للأنباء، التابعة للحرس الثوري، قالت إن طهران لم تطلب تمديد وقف إطلاق النار وكررت تهديداتها بكسر الحصار الأميركي بالقوة. وظلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة حوالي 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، متوقفة بشكل كبير أمس الثلاثاء، إذ أشارت بيانات شحن إلى أنه لم تعبر سوى ثلاث سفن من الممر المائي خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن جماعة حزب الله أطلقت صواريخ على قواته في جنوب لبنان، متهماً الجماعة المدعومة من إيران بخرق وقف إطلاق النار قبل محادثات بوساطة أميركية بين إسرائيل ولبنان هذا الأسبوع. وقال حزب الله إنه أطلق صواريخ على إسرائيل رداً على انتهاكات وقف إطلاق النار.

وفي أوروبا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن خط أنابيب النفط (دروجبا) الذي ينقل النفط الروسي إلى القارة جاهز لاستئناف العمل. لكن ثلاثة مصادر في القطاع قالت إن روسيا تستعد لوقف صادرات النفط من قازاخستان إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب اعتباراً من أول مايو أيار.

وستنشر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بيانات المخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية تراجعت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي بعد ارتفاعها لثلاثة أسابيع، وانخفضت أيضاً مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأشارت توقعات المحللين إلى انخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل.