استقرار الدولار وارتفاع بتكوين

استقر الدولار خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، إذ أدت الشكوك حيال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى إلى زيادة الطلب على العملة التي تعتبر ملاذاً آمناً، مما دفعها إلى أعلى مستوى في أسبوع.

وبالنسبة للسياسة النقدية، تم تفسير تصريحات المرشح لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش خلال جلسة في مجلس الشيوخ على أنها تميل للتشديد النقدي بعض الشيء، في حين قدمت بيانات مبيعات التجزئة القوية نظرة متفائلة عن قوة الاقتصاد الأميركي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من ست عملات، عند 98.415 وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل.

ولم يطرأ تغير يذكر على معظم العملات الأخرى بعد تمديد وقف إطلاق النار. واستقر اليورو عند 1.1739 دولار، وسجل الدولار الأسترالي 0.7152 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5894 دولار. وأمام الين، انخفض الدولار 0.1 بالمئة إلى 159.26 ين، بعد أن أظهرت بيانات في وقت سابق ارتفاع الصادرات اليابانية للشهر السابع على التوالي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين 0.2 بالمئة إلى 75894.67 دولار، بينما زادت عملة إيثر بنفس النسبة إلى 2321.92 دولار.