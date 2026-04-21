الذهب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أسبوع مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار فيما ​ينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستجتمعان ‌هذا الأسبوع ​لإجراء محادثات سلام بعد تجدد التوتر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4807.91 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0217 بتوقيت جرينتش، مواصلا تراجعه من الجلسة السابقة عندما سجل أدنى مستوى منذ أسبوع تحديداً في 13 أبريل. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو عند 4827.30 دولار.

وارتفع الدولار ⁠مما زاد من تكلفة السلع المقومة بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.