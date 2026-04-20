عودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية إلى مطار حمد الدولي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، عن عودة تشغيل رحلات شركات الطيران الأجنبية بشكل تدريجي، إلى مطار حمد الدولي.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للوضع وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة، لضمان مستويات عالية من الجاهزية والكفاءة.

وأكدت أن جميع الرحلات والعمليات التشغيلية ستسير وفق أعلى معايير السلامة والأمن المعتمدة دولياً، مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية المسافرين والعاملين في قطاع الطيران، مشددة على أن سلامة الجميع تأتي في مقدمة أولوياتها.