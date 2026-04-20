الذهب يتراجع وارتفاع أسعار النفط

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم ​الاثنين مع ارتفاع الدولار، في حين دفعت حالة الضبابية بشأن ​محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط إلى الارتفاع وأثارت مجددا المخاوف من التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 4762.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ 13 أبريل ⁠نيسان في وقت سابق من الجلسة.

كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو حزيران اثنين بالمئة إلى 4781.90 دولار.

وصعد مؤشر الدولار، مما زاد من تكلفة الذهب المسعّر ‌بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقفزت أسعار النفط وشهدت أسواق الأسهم أداء متأرجحا، إذ أدى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط إلى تقليص ‌حركة الشحن من وإلى الخليج إلى الحد الأدنى، ‌على الرغم من أن المتعاملين كانوا يعلقون آمالا على التوصل ‌إلى حل.

ومن ناحية أخرى، ظل الطلب على الذهب خلال أحد المهرجانات الرئيسية للشراء في ‌الهند ضعيفا الأحد، إذ أدى ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية إلى تراجع ​مشتريات المجوهرات، مما بدد أثر الارتفاع الطفيف في الطلب الاستثماري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية

1.7 بالمئة إلى 79.42 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 2086 دولار وهبط البلاديوم ​0.8 بالمئة إلى ‌1547.10 دولار.