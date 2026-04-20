ارتفاع الدولار مقابل 6 عملات رئيسية أخرى

اتجه الدولار نحو أعلى مستوى له خلال أسبوع في مستهل التداولات الآسيوية اليوم، وسط إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 98.485، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل.

وانخفض اليورو بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.1731 دولار، كما هبط الجنيه الإسترليني بالنسبة ذاتها إلى 1.3480 دولار.

وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 158.945 ين، كما صعد أمام العملة الصينية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 6.8244 يوان في التداولات خارج الصين.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.6 بالمئة إلى 0.7122 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 0.5856 دولار.

وتراجعت عملة بتكوين المشفرة بنسبة 0.7 بالمئة إلى 74130.13 دولار، في حين تراجعت عملة إيثر بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2266.10 دولار.