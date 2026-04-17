الذهب يواصل المكاسب بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز

استمر الذهب في تحقيق مكاسب اليوم ​الجمعة مدعوما بانخفاض الدولار وتصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن ‌مضيق هرمز ​بات مفتوحا كليا أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط وتهدئة المخاوف بشأن التضخم. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 4860.39 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن النفيس بأكثر من 2% منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6% إلى 4883.20 دولارا.

وقال عراقجي، في منشور على منصة "إكس" إن "مرور السفن في المضيق سيكون عبر الطريق المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة ‌الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية". وعبر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا ينهي الحرب مع إيران، رغم أن التوقيت لا ‌يزال غير واضح.

وأضاف بيتر جرانت، نائب رئيس شركة "زانر ميتالز "‌وكبير خبراء المعادن فيها: "إعادة فتح المضيق حدث مهم، ومن المتوقع ‌أن يؤدي تعرض أسعار النفط لضغوط ‌إلى تهدئة المخاوف بشأن التضخم وينعش التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعد أمرا جيدا للذهب".

وذكر ​أن أسعار الذهب ‌قد تحقق مكاسب ​على المدى القصير تتجاوز فيه الأسعار مستوى خمسة آلاف دولار للأونصة.

وواصل الدولار وأسعار النفط الانخفاض بعد التصريحات بفتح مضيق هرمز، مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية في متناول حاملي ​العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بعد اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج المخاوف من التضخم ودفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بخفض أسعار الفائدة.

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا في مواجهة التضخم، يقلص ارتفاع أسعار الفائدة الطلب على هذا الأصل الذي لا يدر عائدا. في غضون ذلك، قالت مصادر إن البنوك الهندية أوقفت طلبات استيراد الذهب والفضة من الموردين الأجانب، إذ علقت ‌أطنان من المعدنين النفيسين في الموانئ بسبب عدم صدور قرار حكومي رسمي يجيز استيرادهما. وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.6 % إلى 81.99 دولارا للأوقية، وصعدت 8% خلال الأسبوع. وزاد البلاتين 2.1 % ليسجل 2130.42 دولارا. وربح البلاديوم 2.4 % ليصل إلى 1588.44 دولارا. ويتجه كلا المعدنين نحو ​تحقيق مكاسب أسبوعية.