الدولار يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

يتجه الدولار، اليوم الجمعة، لتسجيل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وسط تعاملات حذرة، إذ حفّز وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان واحتمالات إجراء محادثات جديدة مع إيران المستثمرين على الابتعاد قليلًا عن الملاذات الآمنة.

ودخل وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ يوم الخميس، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن اجتماعًا جديدًا قد يُعقد بين الولايات المتحدة وإيران مطلع الأسبوع.

وفي غضون ذلك، خفّض المفاوضون الأميركيون والإيرانيون طموحاتهم بشأن التوصل إلى اتفاق سلام شامل، واتجهوا بدلًا من ذلك نحو مذكرة تفاهم مؤقتة تمنع تجدد الصراع، مع بقاء الملف النووي العقبة الأبرز أمام أي اتفاق نهائي.

وتداولت العملات ضمن نطاق ضيق في آسيا، بينما يترقب المستثمرون مزيدًا من التفاصيل، ما أبقى اليورو مستقرًا مقابل الدولار عند 1.1783 دولار، مع اتجاه العملة الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. كما تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3526 دولار.

وتمكنت العملتان من محو معظم الخسائر التي تكبدتاها خلال فترة التوتر المرتبط بالحرب في إيران، لتقتربا من أعلى مستوياتهما في سبعة أسابيع.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، عند 98.212، متجهًا لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن بفعل التفاؤل المرتبط بوقف إطلاق النار.

كما بلغ الدولار الأسترالي 0.7163 دولار، ليستمر في التداول قرب أعلى مستوياته في أربع سنوات، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.06% إلى 0.5888 دولار.