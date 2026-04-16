لوفتهانزا تقلص عملياتها وتوقف «سيتي لاين» تحت ضغط الوقود والإضرابات

أعلنت لوفتهانزا، أكبر مجموعة طيران في أوروبا وقف عمليات شركة «سيتي لاين» التابعة لها، بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات جراء الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب التكاليف التي تكبدتها في ضوء التحركات النقابية.

ويأتي القرار في منتصف أسبوع من الإضرابات داخل المجموعة، دعا إليها الطيارون وكذلك أطقم الطائرات، للمطالبة بتحسين الأجور والمعاشات التقاعدية.

وفقا لوكالة "فرانس برس"، يندرج هذا الإعلان ضمن خطة أوسع من 3 مراحل تهدف إلى تقليص خدمات المجموعة، التي تمتلك عددًا كبيرًا من الشركات التابعة.

وقالت المجموعة في بيان إنه ابتداءً من السبت "سيتم سحب طائرات لوفتهانزا سيتي لاين الـ27 العاملة بشكل دائم من البرنامج، من أجل تجنب مزيد من الخسائر لهذه الشركة التي تعاني عجزًا ماليًا".

وبحلول نهاية فصل الصيف، تعتزم لوفتهانزا تقليص "الرحلات الطويلة" داخل المجموعة، في إطار إعادة هيكلة شبكتها التشغيلية.

وفي خطوة لاحقة خلال فصل الشتاء المقبل، ستقوم المجموعة بخفض عدد طائرات برنامجها للرحلات القصيرة والمتوسطة المدى.

كما أعلنت لوفتهانزا خططًا إضافية لخفض تكاليفها الإدارية، عبر تحقيق وفورات في مجالات "التوظيف والفعاليات الداخلية وخدمات الاستشارات الخارجية"، وذلك استكمالًا للخطة المعلنة مسبقًا لإلغاء 4000 وظيفة إدارية داخل المجموعة بحلول عام 2030.