شركات طيران صينية تلغي رحلات دولية مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً

بدأت عدة شركات طيران صينية مملوكة للدولة في إلغاء رحلات دولية قبيل واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاماً في البلاد، وذلك مع ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، وفق ما ذكرت" سي أن أن".

وشملت الوجهات المتأثرة دولاً في جنوب شرق آسيا وأستراليا، وقالت " سي أن أن " إن أكثر من 10 مسافرين صينيين أكدوا أن رحلاتهم إلى وجهات سياحية شهيرة، كانت تشغلها شركات طيران صينية مختلفة، أُلغيت خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم تُعلن أي من شركات الطيران الصينية رسمياً عن هذه الإلغاءات.

وقالت " سي ان ان" إن شركتي "شاينا إيسترن إيرلاينز"، و"سيشوان إيرلاينز"، أكدتا وقوع الإلغاءات، وأشارتا إلى "تعديل في السياسات"، كسبب لذلك.