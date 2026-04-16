الذهب يلمع أمام ضعف الدولار وترقب الأسواق للتطورات بين أميركا وإيران
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بضعف الدولار، وسط تزايد التفاؤل بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وأثارت مخاوف من تفاقم التضخم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4830.66 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.6 بالمئة إلى 4852.40 دولار.
وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من شهر مما يجعل السلع المقومة به مثل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وعبرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء عن تفاؤلها إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران، لكنها حذرت في الوقت نفسه من زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران إذا استمرت في مواقفها المتشددة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 80.17 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 2134.55 دولار، وصعد البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1590.14 دولار.
