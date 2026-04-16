أميركا تحقق في صفقات نفط مشبوهة أبرمت قبل تحول موقف ترامب من إيران

قال مصدر مطلع إن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأميركية تحقق في سلسلة من صفقات العقود الآجلة للنفط التي أُبرمت قبل وقت قصير من تحولات ​كبرى في السياسات اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بالحرب على إيران.

وقال ‌رئيس اللجنة مايكل سيليج، في تصريحات معدة مسبقا لإلقائها أمام الكونجرس اليوم الخميس، إن اللجنة ستلاحق المخالفين، لكن الشهادة لم تتطرق إلى أي تحقيق بعينه، وأحجم متحدث باسم اللجنة عن التعليق.