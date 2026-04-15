النقد الدولي: انتهاء الحرب خلال أسبوعين قد ينعش الاقتصاد العالمي سريعًا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن الاقتصاد العالمي قد يشهد انتعاشاً سريعاً في حال انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران خلال أسبوعين، مشيرة إلى أن سرعة التعافي تعتمد، بشكل أساس، على استقرار الأوضاع الجيوسياسية، وعودة تدفقات الطاقة إلى طبيعتها.



وأضافت جورجيفا أن استمرار الاضطرابات، خلال فصل الصيف، سيضع الاقتصاد العالمي في "وضع غير موات"، في ظل استمرار غياب نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عن الأسواق، ما يزيد من الضغوط على الأسعار وسلاسل الإمداد، بحسب "رويترز".

وشددت على ضرورة أن تكون المساعدات المالية الموجهة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة "محدودة ومؤقتة"، محذّرة من التوسع في الإنفاق الحكومي بشكل غير مدروس.