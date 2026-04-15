موقع بوكينج يحذر من عملية اختراق أدت إلى كشف بيانات عملاء

حذرت شركة بوكينغ. كوم عملاءها من احتمال تعرّض بعض بياناتهم الشخصية للاختراق، بعد رصد وصول جهات خارجية غير مصرح لها إلى معلومات مرتبطة بحجوزات سابقة، في حادثة وصفت بأنها تطور أمني مقلق داخل واحدة من أكبر منصات السفر عالمياً.

وأوضحت الشركة، في رسالة رسمية للمستخدمين، أن البيانات التي قد تكون طالتها عملية الاختراق تشمل تفاصيل الحجز، وأسماء العملاء، وعناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، إلى جانب عناوين الإقامة وأي معلومات تم مشاركتها مع أماكن الإقامة أثناء عملية الحجز.

وأكدت «بوكينج.كوم» أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد نطاق الحادث بدقة، مشددة في الوقت ذاته على أن الأنظمة المالية لم تتأثر، وأن بيانات الدفع وبطاقات الائتمان لم يتم الوصول إليها، مع اتخاذ إجراءات فورية لاحتواء الاختراق، من بينها تحديث رموز الحماية وإبلاغ المستخدمين المتأثرين.

وأثار الحادث حالة من القلق بين المستخدمين، وسط دعوات لمراقبة الحسابات البنكية تحسباً لأي استغلال محتمل، في وقت لم تكشف فيه الشركة عن عدد المتضررين، بينما يتزامن ذلك مع تزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف شركات السفر والطيران عالمياً.