الذهب يتراجع من أعلى مستوياته في شهر مع صعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في شهر خلال الجلسة مع استعادة الدولار بعض قوته، فيما عززت التوقعات بإجراء ​جولة أخرى من محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الرغبة في ‌المخاطرة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4828.07 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 02:49 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 18 مارس في وقت سابق من الجلسة. ​واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو عند 4851.30 دولار.

وانتعش الدولار ​من أدنى مستوى له في أكثر من شهر، مما جعل السلع ⁠المقومة به، مثل الذهب، أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار النفط بينما ارتفعت ​الأسهم على أمل أن تستأنف إيران المحادثات مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع الذي أدى ​إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد الممرات المائية الرئيسية في العالم لنقل النفط الخام والمنتجات المكررة.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة ماريكس، إن أسعار الذهب تتأثر بالأخبار الآتية من الشرق الأوسط على المدى ​القصير، مع تفاؤل بأن واشنطن وطهران ستشرعان في محادثات.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف، ​ارتفعت أسعار الذهب 1.6 بالمئة هذا الأسبوع على خلفية تجدد الآمال في إجراء محادثات سلام بين الولايات ‌المتحدة ⁠وإيران.

ويرى المتعاملون الآن أن هناك احتمالا 30 بالمئة لخفض سعر الفائدة الأميركية 25 نقطة أساس هذا العام، ارتفاعاً من نحو ⁠13 بالمئة الأسبوع ​الماضي.

وقبل الحرب، كانت هناك توقعات بخفضين هذا ​العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 80.15 دولار للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.1 ​بالمئة إلى 2126.14 دولار، بينما انخفض سعر البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1585.60 دولار.