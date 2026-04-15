النفط ينخفض وسط توقعات باستئناف المحادثات بين أميركا وإيران
تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم، مدفوعة بتوقعات استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وما قد يترتب على ذلك من استئناف الإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية في الشرق الأوسط بعد توقفها جراء إغلاق مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، أو 0.55 بالمئة، إلى 94.27 دولار للبرميل عند الساعة 00:54 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضها 4.6 بالمئة في الجلسة السابقة.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.04 دولار، أو 1.1 بالمئة، إلى 90.24 دولار بعد انخفاضه 7.9 بالمئة في الجلسة السابقة.
