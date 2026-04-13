الدولار يرتفع مع تعثر محادثات السلام وبدء حصار أميركي للموانئ الإيرانية

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال أسبوع في ظل ارتفاع واسع النطاق مقابل معظم العملات المنافسة في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الاثنين، وذلك في أعقاب انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران واستعداد البحرية الأميركية للسيطرة على حركة الملاحة في الموانئ الإيرانية. وارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.5 بالمئة إلى 99.187، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من أبريل نيسان. وانخفض اليورو 0.5 بالمئة إلى 1.1667 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.6 بالمئة إلى 1.3383 دولار، في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.8 بالمئة إلى 0.7014 دولار وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.7 بالمئة إلى 0.5798 دولار. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأحد إن البحرية الأميركية ستبدأ في فرض السيطرة على مضيق هرمز بعد فشل المحادثات المطولة مع إيران في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مما يعرض للخطر وقف إطلاق النار الهش الذي استمر أسبوعين. وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات الأميركية ستبدأ في السيطرة على حركة الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ الإيرانية اعتبارا من الساعة 10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين.

وكتب محللون من بنك ويستباك في مذكرة بحثية: "تُظهر تداولات العملات الأجنبية المبكرة والضعيفة هذا الصباح معنويات تتسم بالعزوف عن المخاطرة، مع ارتفاع واسع النطاق للدولار الأميركي استجابة لذلك".