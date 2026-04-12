ترامب: أسعار البنزين قد تظل مرتفعة حتى انتخابات الكونغرس

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن أسعار النفط والبنزين قد تظل ​مرتفعة حتى فترة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر ، وذلك في اعتراف نادر بالتداعيات ‌السياسية المحتملة لقراره شن هجوم ​على إيران قبل ستة أسابيع.

وقال ترامب الذي يقضي حاليا عطلة نهاية الأسبوع في ميامي لقناة فوكس نيوز ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت أسعار النفط والغاز ستنخفض بحلول الخريف "ربما يحدث وربما تظل على نفس وضعها أو ربما أعلى قليلا، لكنها لن تبتعد كثيرا".

وتشير بيانات ''جاس بادي" إلى أن متوسط سعر البنزين العادي في محطات الوقود الاميركية تجاوز أربعة دولارات للجالون في معظم الأوقات منذ بداية أبريل .

وجاءت تصريحات ترامب اليوم بعد أسابيع من تشديده على أن ارتفاع الأسعار ظاهرة مؤقتة، على الرغم مما قاله مسؤولون بأن كبار مستشاريه يدركون الآثار الاقتصادية للحرب.