وزير المالية المصري يكشف موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة، والتي أقرها مجلس الوزراء المصري في وقت سابق.

وأوضح كجوك أن زيادة الأجور سيتم صرفها للعاملين بالدولة خلال يوليو المقبل، مشيراً إلى أن تكلفة هذه الزيادة تخطت حاجز 100 مليار جنيه، لترفع بذلك مخصصات الأجور بالموازنة العامة المصرية إلى 821 مليار جنيه.

وبحسب وزير المالية، فإن الزيادة المقررة سترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة ليصل إلى 8 آلاف جنيه، مشيراً إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 12٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بنحو 750 جنيهاً شهرياً، بتكلفة إجمالية بلغت 77.5 مليار جنيه.

وأوضح الوزير، أنه سيتم منح ألف جنيه شهرياً (حافز تدريس إضافي للمعلمين) مع بدء العام الدراسي الجديد و2000جنيه (حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة)، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه سيتم منح 750 جنيهاً شهرياً (زيادة إضافية) للعاملين في القطاع الطبي، إضافة إلى رفع فئات مناوبات السهر والمبيت بنسبة 25٪ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 8.5 مليار جنيه.

وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أعلن في الثاني من أبريل الجاري أن الحكومة سترفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام، مشيراً إلى أنه تم زيادة بند الأجور في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 بنسبة أكبر من 20%.