عجز الميزانية الأميركية يرتفع إلى 164 مليار دولار مع تراجع الإيرادات

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن عجز الميزانية الاتحادية ارتفع في مارس بمقدار 4 مليارات دولار، أي بنسبة 2%، ليصل إلى 164 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع بعد أن أدت الإعفاءات الضريبية الجديدة للأفراد والشركات إلى زيادة حادة في المبالغ المستردة، في حين ارتفعت أيضاً مدفوعات الإغاثة المقدمة للمزارعين.

وفقا لرويترز، لم تُظهر بيانات الميزانية الشهرية زيادة كبيرة في الإنفاق المرتبط بالحرب مع إيران، إذ لم ترتفع نفقات البرامج العسكرية والدفاعية سوى بمقدار ملياري دولار، أي بنسبة 3%، لتصل إلى 65 مليار دولار خلال الشهر الأول من الصراع.

وقال مسؤول في وزارة الخزانة إن عدداً من النفقات المرتبطة بالحرب، مثل تجديد مخزونات الأسلحة، سيظهر في الأشهر اللاحقة.

كما تراجعت إيرادات الرسوم الجمركية في الشهر الذي أعقب إلغاء المحكمة العليا الأميركية أوسع رسوم جمركية عالمية فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون الطوارئ.