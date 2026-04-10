مؤشر "نيكي" الياباني يتجه لتحقيق قفزة بنسبة 6.8 بالمئة

ارتفع مؤشر"نيكي" الياباني اليوم في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ ثمانية أشهر، مدفوعا بالتفاؤل بشأن أرباح الشركات والاستثمارات في قطاع التكنولوجيا.

وارتفع "نيكي" بنسبة 1.65 بالمئة إلى 56817.54 نقطة، متجها نحو تسجيل قفزة أسبوعية بنسبة 6.8 بالمئة، ?والتي ستكون الأعلى منذ منتصف أغسطس الماضي.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.05 بالمئة فقط إلى 3743.17 نقطة.