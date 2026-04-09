طيران الخليج تستأنف عملياتها من وإلى مطار البحرين الدولي

أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، استئناف عملياتها من وإلى مطار البحرين الدولي. وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن تشغيل وإدارة المطار، بدء الاستئناف التدريجي للرحلات الجوية، تزامنًا مع إعادة فتح المجال الجوي لمملكة البحرين.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الشركة توضيحها أن التنسيق مستمر مع مختلف الشركاء لضمان عودة العمليات التشغيلية بكفاءة وانسيابية، بما يحفظ سلامة وأمن المسافرين.