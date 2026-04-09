النفط يهبط لأقل من 100 دولار بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران

انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل الأربعاء، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، بشرط ​إعادة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 94.75 دولار للبرميل ‌بانخفاض قدره 14.52 دولار أو 13.29 بالمئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18.54 دولار، أو 16.41 بالمئة، إلى 91.41 دولار للبرميل.