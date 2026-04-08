800 سفينة تنتظرالملاحة عبر مضيق هرمز

تستعد 800 سفينة إلى عبور مضيق هرمز الذي أعلن عن فتحه بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان قد تم إغلاق الممر المائي الحيوي بالفعل من قبل إيران في نهاية فبراير.

وكانت السفن تقطعت بها السبل، حيث صارت غير قادرة على ضمان سلامة آلاف البحارة وشحناتهم، على كلا الجانبين وتباطأت حركة المرور بشكل كبير.

واستقبل أصحاب السفن في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا احتمال إعادة فتح المضيق بارتياح وحذر. وهناك تغير ضئيل في حركة المرور البحري حول المضيق اليوم الأربعاء، على الرغم من أن العديد منهم قالوا إنهم يتصلون بشركات التأمين ومستشاري الأمن وأنهم وضعوا سفنهم في حالة تأهب.