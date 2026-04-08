الدولار يتراجع بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مع بدء ​التداول في أسواق آسيا، اليوم، ‌في حين ارتفع كل من اليورو والين والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي بقوة بعد أن أعلن الرئيس ​الأميركي دونالد ترامب أنه وافق على ​وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع ⁠إيران.

وزاد الين 0.6 بالمئة إلى 158.68 ين ​للدولار، وصعد اليورو 0.7 بالمئة إلى 1.167 ​دولار، وارتفع الجنيه الإسترليني 0.7 بالمئة إلى 1.3385 دولار، وتقدم الدولار الأسترالي 1.3 بالمئة إلى 0.7068 ​دولار، وقفز نظيره النيوزيلندي 1.4 بالمئة ​إلى 0.5810 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار الذي ​يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة ​من ⁠ست عملات 1.0 بالمئة إلى 98.97 وهو أدنى مستوى له في أسبوعين.

وارتفعت كذلك العملات المشفرة، ⁠إذ ​زادت عملة بتكوين 3.4 ​بالمئة إلى 71664.41 دولار وصعدت عملة إيثر 5.7 بالمئة ​إلى 2234.78 دولار.