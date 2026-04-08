الذهب والفضة يلمعان مع إعلان ترامب تعليق الهجمات على إيران

واصل الذهب مكاسبه، اليوم، مع قيام الأسواق بإعادة تقييم ​المخاطر على المدى القريب بعد أن ‌أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، ​مما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط ​بارتفاع أسعار الطاقة.

وبحلول الساعة 23:44 بتوقيت ⁠جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية ​2.3 بالمئة إلى 4811.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ​ارتفاعه 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.3 بالمئة إلى ​4840.20 دولار.

وقال ترامب إنه وافق على ​تعليق القصف والهجمات لمدة أسبوعين وإن الولايات المتحدة ‌تلقت ⁠مقترحا من عشر نقاط من إيران وصفه بأنه أساس عملي يمكن التفاوض بناء عليه.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة ⁠الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفوية 4.3 بالمئة إلى 76.08 دولار للأوقية، وزاد ⁠البلاتين ​2.4 بالمئة إلى 2004.95 ​دولار، وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1500 دولار.