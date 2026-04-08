الذهب والفضة يلمعان مع إعلان ترامب تعليق الهجمات على إيران
واصل الذهب مكاسبه، اليوم، مع قيام الأسواق بإعادة تقييم المخاطر على المدى القريب بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.
وبحلول الساعة 23:44 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 4811.66 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 3.3 بالمئة إلى 4840.20 دولار.
وقال ترامب إنه وافق على تعليق القصف والهجمات لمدة أسبوعين وإن الولايات المتحدة تلقت مقترحا من عشر نقاط من إيران وصفه بأنه أساس عملي يمكن التفاوض بناء عليه.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفوية 4.3 بالمئة إلى 76.08 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 2004.95 دولار، وصعد البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1500 دولار.
